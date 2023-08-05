Мы позаботились о вас и решили немного рассказать, чем известно это судно. Как уже отмечалось, оно успело попасть в санкционный список США. Но обо всем по очереди.

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Что известно о танкере SIG

Как иронизируют в сети, танкер SIG, спущенный на воду еще в 2014 году, "грудью защитил Крымский мост". Оккупанты же жалуются, что это якобы гражданское судно могло подвергнуться атакам дронами в Черном море, в результате чего оно повреждено.

Пропагандисты придумывают, что этот танкер транспортирует нефтепродукты. Правда, почему-то называют судно гражданским. Впрочем, мы бы не были уверены в этом. По крайней мере, учитывая санкции, наложенные на него.



SIG – российский танкер, подбитый беспилотниками / Скриншот

По имеющейся информации, этот танкер стоял на якорной стоянке 471 в 50 километрах от Керченского пролива. Пропагандистские телеграм-каналы пишут, что на борту на тот момент находились несколько человек. И что у них зафиксировали мелкие порезы от разбитого стекла.

Ярче о состоянии танкера расскажет перехваченный разговор. Переговоры экипажа свидетельствуют о том, что SIG без помощи других двигаться не может. Более того, затоплен машинный зал.

Сами мы не можем передвигаться без буксира. Машинное (отделение – 24 Канал) полностью затоплено. Руководство, не знаю, что там будет решать,

– жалуется член экипажа.

Обратите внимание! В России около 2 часов 5 августа подтвердили удар по танкеру. В Морском спасательном подцентре Тамани заявили, что группа спасателей отправилась из Новороссийска в район Керченского пролива. Там-то и произошла атака танкера SIG.

SIG и санкции США

А теперь вернемся к самому интересному. По имеющейся информации, на судно SIG в 2019 году наложили санкции США. Причиной этого стало сотрудничество с Сирией. Если же быть более конкретными, то снабжение авиационного топлива в страну.

А теперь вспомним взрывы на нефтебазе в Крыму, прогремевшие 4 августа. В ГУР МО заявили, что соответствующие объекты можно считать военными целями. Так что оккупантам следует быть готовыми к тому, что "хлопка" там будет еще больше.



SIG попал под санкции США в 2019 году / Скриншот по сети

Как мы видим, так и есть. Ведь танкер, транспортировавший авиационное горючее в Сирию, тоже очередной военный объект врага. Более того, он еще и находится в акватории Черного моря. И это очередной намек на то, что оккупантам пора давать деру.