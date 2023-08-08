Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан поделился с 24 Каналом что, как только Силы обороны перейдут сухопутный коридор возле Армянска и уничтожат Крымский мост – россияне будут искать способы, как сбежать с полуострова.

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Оккупанты будут искать способы побега из Крыма

Как только Силы обороны перебьют Крымский мост, выйдут в город Армянск, уничтожат Чонгарский мост и будут держать под огневым контролем выход из Арабатской стрелки, то у россиян найдется только один выход – "жест доброй воли" и грести руками в Россию.

Ранее Свитан назвал три "железобетонных" способа побега россиян из Крыма:

кролем;

брассом;

по-собачьи.

Мы полностью приводим россиян в оперативное окружение. В мешок, из которого ни одна армия не смогла выбраться за последние несколько тысяч лет, сейчас в Крыму,

– подчеркнул военный эксперт.

Когда ВСУ подойдут к Армянску и перейдут сухопутный коридор, уничтожив Крымский мост, россияне будут искать способы как бежать с полуострова.

"Как только мы начнем форсирование Днепра, пройдем 20 – 30 километров в сторону Азовского побережья, российское командование примет решение о выводе войск из котла, который намечается вблизи Мелитополя, Токмака или Энергодара", – добавил полковник запаса ВСУ.



Свитан рассказал, как на полуостров влияют удары по мостам: смотрите видео

Россияне попытаются задержать ВСУ на полуострове

Оккупанты будут возвращаться в Крым или бежать в Ростов, чтобы попытаться закрепиться на Донбассе.

Российская армия может попытаться выходить с полуострова на паромах или больших десантных кораблях. Летчики выведут всю авиацию. Сухопутные войска вероятно бросят на "гибель", чтобы задержать Силы обороны.

Они понимают, что тогда нам придется несколько месяцев зачищать Крым, чтобы потом выйти в сторону Донбасса. Поэтому они могут прибегнуть к такой операции – бросить россиян в Крыму,

– объяснил Свитан.

В конце концов, если будет лавинообразный процесс, россияне будут бежать в Ростов через Мариуполь.

Для россиян Крым – это ловушка

В режиме обороны один российский армейский запас может продержаться полторы – две недели. Чтобы полностью выбить оккупантов с учетом подвоза боеприпасов нужно полтора – два месяца, чтобы оккупанты приняли решение о выходе с территории Крымского полуострова. Достаточное количество авиации могло бы ускорить освобождение полуострова.

Ситуация похожа на освобождение правого берега Днепра. Силы обороны хорошо "прошлись" по мостам. Оккупанты тянули-тащили, но уже через два месяца сдались и убежали.

Для россиян Крым – это ловушка, мешок, котел. Это губительное место для любой армии, пытающейся противостоять той, которая наступает с материка,

– заметил Роман Свитан.

У россиян нет никаких вариантов, чтобы удержать Крым. Многотысячная история и десятки баталий как раз это доказывают. Украинские войска однозначно освободят полуостров.

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