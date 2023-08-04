В этом году летний сезон в Крыму "особо жаркий" из-за "хлопка". Это не оставляет выбора захватчикам – они вместе со своими женщинами и детьми стремятся поскорее покинуть оккупированную территорию. Вместе с тем, как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, "все не так просто".

Смотрите также Маленькие дьяволы: почему вагнеровцы в Африке не так мощны, как рассказывают пропагандисты

Что мешает россиянам бежать из Крыма

По словам спикера, россияне не могут быстро выехать с украинского полуострова из-за, в частности, логистических проблем. Атаки на Керченский мост разрушили "лучший маршрут" выезда из Крыма. В то же время через оккупированные территории Херсонщины, Запорожья и Донетчины не так просто выезжать.

Здесь вопрос логистики. Даже при наличии большого количества желающих покинуть остров – уже не так это просто сделать. Перегруженный и уставший Крымский мост уже не может так работать, как от него требуется в этой ситуации. Объездные пути по материковой части достаточно опасны.

Как красноречиво констатировала Гуменюк, выезжая с полуострова через оккупированные территории, гражданские россияне попадают в некую "бутербродную композицию", становясь живым щитом для путинских военных. "Люди не очень хотят рисковать собственной жизнью", – сказала спикер.

Почему россияне не могут покинуть Крым: Гуменюк ответила в эфире "Радио Свобода"

Российских военных может стать больше