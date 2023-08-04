В этом году летний сезон в Крыму "особо жаркий" из-за "хлопка". Это не оставляет выбора захватчикам – они вместе со своими женщинами и детьми стремятся поскорее покинуть оккупированную территорию. Вместе с тем, как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, "все не так просто".
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Что мешает россиянам бежать из Крыма
По словам спикера, россияне не могут быстро выехать с украинского полуострова из-за, в частности, логистических проблем. Атаки на Керченский мост разрушили "лучший маршрут" выезда из Крыма. В то же время через оккупированные территории Херсонщины, Запорожья и Донетчины не так просто выезжать.
Здесь вопрос логистики. Даже при наличии большого количества желающих покинуть остров – уже не так это просто сделать. Перегруженный и уставший Крымский мост уже не может так работать, как от него требуется в этой ситуации. Объездные пути по материковой части достаточно опасны.
Как красноречиво констатировала Гуменюк, выезжая с полуострова через оккупированные территории, гражданские россияне попадают в некую "бутербродную композицию", становясь живым щитом для путинских военных. "Люди не очень хотят рисковать собственной жизнью", – сказала спикер.
Почему россияне не могут покинуть Крым: Гуменюк ответила в эфире "Радио Свобода"
Российских военных может стать больше
- Следует упомянуть к этой теме заявление главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. По его словам, количество российских войск в Крыму может увеличиться. По всей видимости, за ситуацией следит украинская разведка.
- На самом же деле оккупантам следовало бы позаботиться о том, чтобы как можно скорее покинуть полуостров, ведь там чуть ли не ежедневно цветет "хлопок". В частности, в ночь на 4 августа в Феодосии были взрывы. Местные также заявляли, что слышали гул беспилотника.