Цьогоріч літній сезон у Криму "особливо спекотний" через "бавовну". Це не залишає вибору загарбникам – вони разом зі своїми жінками та дітьми прагнуть якомога скоріше залишити окуповану територію. Разом з тим, як зазначила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, "усе не так просто".
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Що заважає росіянам втекти з Криму
За словами спікерки, росіяни не можуть швидко виїхати з українського півострова через, зокрема, логістичні проблеми. Атаки на Керченський міст зруйнували "найкращий маршрут" виїзду з Криму. Водночас через окуповані території Херсонщини, Запоріжжя та Донеччини не так просто виїжджати.
Тут питання логістики. Навіть при наявності великої кількості охочих залишити півострів – вже не так це просто зробити. Перевантажений і втомлений Кримський міст вже не може так працювати, як від нього вимагається в цій ситуації. Об'їзні шляхи материковою частиною досить небезпечні.
Як красномовно констатувала Гуменюк, виїжджаючи з півострова через окуповані території цивільні росіяни потрапляють в таку собі "бутербродну композицію", стаючи живим щитом для путінських військових. "Люди не дуже хочуть ризикувати власним життям", – сказала речниця.
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Російських військових може стати більше
- Слід згадати до цієї теми заяву голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. За його словами, кількість російських військ у Криму може збільшитися. Очевидно, за ситуацією слідкує українська розвідка.
- Насправді ж окупантам варто було б потурбуватись про те, аби якомога скоріше покинути півострів, адже там ледь не щодня цвіте "бавовна". Зокрема, у ніч на 4 серпня у Феодосії були вибухи. Місцеві також заявляли, що чули гул безпілотника.