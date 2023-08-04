Об этом со ссылкой на местных жителей пишут телеграммы-каналы. Вероятно, над территорией пролетали дроны.

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В городе слышали автоматные очереди

Взрыв сначала был один, однако уже впоследствии они повторились. Источники заверяют, что информация проверена. Вполне может быть, что по беспилотникам работала система ПВО.

Также в Феодосии слышали звук, напоминавший автоматные очереди. По огороду понеслись авто скорой помощи.

В Феодосии также запускали ракеты: смотрите видео

Удар мог быть по нефтебазе

В сети появилось видео, снятое местными жителями. На кадрах видна работа ПВО, а затем мощный взрыв и вспышка. Снимавший это мужчина сказал, что "ударили по нефтебазе", и очевидно этот удар российской противовоздушной обороне был не по силам.



Попасть могли по нефтебазе в Феодосии: видео



Смотрите на карте, где расположена Феодосия:

Обратите внимание! Оккупационные власти похвастались, что вроде бы военные сбили все объекты над полуостровом. Однако громко было не только в Феодосии, но и в Армянске и Джанкое.

Отметим, что только накануне оккупированный Крым также наблюдал "хлопок". Взрыв раздался в Севастопольском районе, в Гвардейском. В воздух поднялась большая шапка дыма, а местные очень испугались. Оккупационные власти – неспособны были успокоить людей, так что никаких официальных комментариев не обнародовали.



Именно в Гвардейском находится российская авиабаза.

"Хлопок" в оккупированном Крыму: последние новости