Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что последствия повреждение Керчинского моста в прошлом месяце значительно ухудшило логистические возможности оккупантов. В общем, взрывы в Крыму имеют не только стратегическое значение.

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Удары по Крымскому мосту обессиливают россиян

По словам Чубарова, повреждение моста – это очень существенные последствия "хлопка". Теперь российская армия испытывает значительные трудности в перемещении различных военных грузов, боеприпасов.

Эти два подрыва, которым подвергся мост, очень важны с точки зрения изнурения оккупантов, уменьшения их потенциала в оккупированном Крыму,

– сказал он.

Также свое влияние оказывает уничтожение очень мощных складов, своеобразных хабов. Например, в Кировском районе 19 июля детонация длилась более двух суток. Рефат Чубаров рассказал, что, несмотря на то, что склад был расположен довольно далеко от заметных коммуникаций, скрыть его не удалось.

А затем такие же склады были уничтожены в Джанкойском районе, в поселке Вольное, нефтехранилище в поселке Октябрьское.

Россияне осознают, что не могут защитить Крым

Удары по полуострову оказывают существенное влияние на боевой дух российской армии. По словам Чубарова, в России были уверены, что никто не сможет посягнуть на Крым, однако, когда это случилось, они осознали, что не смогут защищать полуостров.

Это осознание тоже многого стоит

– добавил Рефат Чубаров.

К тому же, нужно учесть еще и настроения обычных людей, сотен тысяч жителей Крыма. На территории находятся и крымские татары, и этнические украинцы, остающиеся верными украинскому государству. Чубаров убежден, что каждый из таких ударов повышает их дух и укрепляет ожидания освобождения Крыма.

Недавно в Крыму тоже раздавались взрывы