Россияне уверяли, что их "гордость" через Керченский пролив, который они строили два года, надежно защищена от внешних ударов. Однако уже дважды там пылало. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона заверил, что жизнь для Крымского моста спокойной уже не будет.

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Не будет другого выбора, кроме демонтажа

Для Крымского моста предстоит еще много сюрпризов. Они будут продолжаться до тех пор, пока россияне не сдадутся и сами не уберут эту "незаконную застройку", говорят в ГУР.

По словам Юсова, "кара божья" дважды приводила к существенным разрушениям этой конструкции.

Разрушение моста доставило оккупантам немало проблем, в частности осложнений в логистике и перемещении военной техники.

Юсов заверил, что взрывы на Крымском мосту будут продолжаться до тех пор, пока Россия не выведет свои войска со всей территории Украины, а сам мост не будет окончательно демонтирован.

Взрывы на Крымском мосту: что известно