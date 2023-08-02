Росіяни запевняли, що їхня "гордість" через Керченську протоку, яку вони будували два роки, надійно захищена від зовнішніх ударів. Однак вже двічі там палало. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону запевнив, що життя для Кримського мосту спокійним вже не буде.
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Не буде іншого вибору, крім демонтажу
Для Кримського мосту попереду ще багато сюрпризів. Вони триватимуть допоки росіяни не здадуться і самі не приберуть цю "незаконну забудову", кажуть у ГУР.
За словами Юсова, "кара божа" двічі спричиняла істотні руйнування цій конструкції.
Руйнування мосту завдали окупантам чимало проблем, зокрема ускладнень у логістиці та переміщенні військової техніки.
Юсов запевнив, що вибухи на Кримському мосту будуть продовжуватися, допоки Росія не виведе свої війська з усієї території України, а сам міст не буде остаточно демонтований.
Вибухи на Кримському мосту: що відомо
- Перша "бавовна" на Кримському мосту сталася в жовтні минулого року. Тоді Україна відмовилася коментувати свою причетність до цього інциденту.
- Втім, нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр визнала, що за першими вибухами на мосту стояла Україна.
- Вдруге вибухи на Кримському мосту пролунали 17 липня. У результаті було пошкоджено дорожнє полотно. У Росії одразу відкрили справу про "теракт".
- 24 Каналу розповіли джерела у Службі безпеки України, що це їхніх рук справа. Цього разу Кримський міст атакували морськими безпілотниками.
- 21 липня на Аспенському безпековому форумі Володимир Зеленський заявив, що "Кримський міст має бути нейтралізований".