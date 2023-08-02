Росіяни запевняли, що їхня "гордість" через Керченську протоку, яку вони будували два роки, надійно захищена від зовнішніх ударів. Однак вже двічі там палало. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону запевнив, що життя для Кримського мосту спокійним вже не буде.

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Не буде іншого вибору, крім демонтажу

Для Кримського мосту попереду ще багато сюрпризів. Вони триватимуть допоки росіяни не здадуться і самі не приберуть цю "незаконну забудову", кажуть у ГУР.

За словами Юсова, "кара божа" двічі спричиняла істотні руйнування цій конструкції.

Руйнування мосту завдали окупантам чимало проблем, зокрема ускладнень у логістиці та переміщенні військової техніки.

Юсов запевнив, що вибухи на Кримському мосту будуть продовжуватися, допоки Росія не виведе свої війська з усієї території України, а сам міст не буде остаточно демонтований.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо