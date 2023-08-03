Оккупанты даже могут готовиться к возможным новым атакам ВСУ. Но сомнительно, что что-то им поможет. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Осталась одна точка
На днях россияне установили боновые заграждения вдоль Крымского моста. Они вроде бы могут спасти от атак морских дронов. Их эффективность в основном будет зависеть от модификаций и количества дронов, которые будут использовать.
Если говорить о любом заграждении, боновых или других, всегда есть возможность их обойти, нивелировать такое препятствие. Поэтому это очередное плацебо для российских оккупантов,
– подчеркнул Александр Коваленко.
Заметим, что ударам недавно подверглись Крымский и Чонгарский мосты. Они важны логистическими железнодорожными артериями россиян. Поэтому любое их повреждение усложняет перевозку военной амуниции из Крыма.
"Осталось еще по Армянску ударить, чтобы полностью отрезать временно оккупированный Крым. Это не секрет, кто-либо может увидеть это на карте", – подчеркнул военный обозреватель.
В частности, в Армянске есть два моста, которые могут стать целью для ВСУ. Вероятно, к этому готовятся российские оккупанты. Однако при этом ничего поделать они не смогут. Все благодаря хваленой противовоздушной обороне, отрабатывающей на все "100".
Впоследствии важно и полностью прекратить железнодорожное движение на Крымском мосту.
Оккупантам в Крыму все опаснее: что известно
- В Главном управлении разведки сообщили, что во временно оккупированном Крыму растет противостояние между оккупационным контингентом и проукраински настроенным гражданским населением. В частности, уже систематическими становятся атаки на военные объекты, для которых используются "коктейли молотова".
- В подтверждение этого появилась информация об инциденте в Феодосии. Там преподавательница русского языка и литературы подожгла военкомат с помощью бутылки со взрывчатой смесью. Есть предположение, что кого-то из родственников мобилизовали на войну против Украины.
- Кроме того, в партизанском движении "Атеш" анонсировали новые операции на оккупированных территориях Украины. Их главной целью является поддержка контрнаступления ВСУ и "организация ада" россиянам в тылу. Речь идет не только о Крымском полуострове, но и о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.