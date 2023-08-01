Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он также рассмотрел несколько вариантов выхода ВСУ на Крымский полуостров.

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Кроме заявления Кирилла Буданова в издании Express вышла статья, в которой отметили, что ВСУ могут освободить Крым к Рождеству. Именно к этому готовятся украинские защитники в Великобритании. В издании пояснили, что операция в Крыму будет предусматривать удары с воздуха, суши и моря.

Обратите внимание! Начиная с 2023 года, по решению президента, Рождество в Украине будут праздновать 25 января.

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Более того, о возможных вариантах выхода на Крымский полуостров на днях написали во влиятельной американской газете The Times.

Times пишут, что российская оборона слабеет. Я так понимаю, что это на основе разведданных, информацию взяли "не с потолка". С резервами у них сложно, проблемы с боеприпасами на определенных направлениях есть проблемы,

– подчеркнул Олег Жданов.

Украинские защитники занимают очень важные высоты, нарушили логистику россиян и усложнили перемещение войск на фронте. В этом очень помог удар по мосту в Чонгаре.

"Мы хорошо проредили склады и сейчас "грохнули" еще и железную дорогу. То есть из Крыма сейчас артерия перерезана. Они восстановят этот мост, разумеется. Но это время", – заметил военный эксперт.

К тому времени, когда россияне восстановят Чонгарский мост, он им уже может и не понадобиться. Так что из-за Крыма поставок для россиян не будет. Перевозить военную амуницию грузовиками – совсем не то же, что делать поездами.

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Какие направления могут использовать ВСУ

Возвращаясь к статье The Times, журналисты рассмотрели 3 варианта наступления наших войск:

пойти к востоку от Бахмута и повернуть на юг в Донецк;

продвинуться к югу от Угледара до Мариуполя;

выйти в Токмак, затем в Мелитополь, чтобы изолировать Крымский полуостров и все русские войска.

При последнем варианте Крым будет доступен для украинской артиллерии и воздушных атак. Это значит, что даже без захвата полуострова украинцы могут сделать Крым невозможным для пребывания там российских военных и гражданских.

Если мы выйдем к Азовскому морю в районе Мариуполя, то, конечно, ни о каком сухопутном коридоре в Крым не будет. Его перережут,

– заметил Жданов.

Военный эксперт добавил, что даже Мелитополь позволяет ВСУ взять под огневой контроль артиллерии, даже ствольной, Чонгар и Армянск. Других дорог в Крым не существует.

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