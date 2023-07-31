Неспокойным показался поздний вечер 31 июля для жителей Крыма. Оккупанты решили перекрыть движение по Крымскому мосту, передает 24 Канал. Враги прекрасно понимают, что это не только незаконное сооружение, но и законная военная цель.

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Просят россиян "сохранять покой"

Почему решили остановить движение по Крымскому мосту – неизвестно. В то же время, телеграм-канал, посвященный этой конструкции, содержит целую инструкцию для оккупантов. В ней призывают россиян "сохранять покой и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

В телеграме расписали, что делать в случае, если водителей на Крымском мосту застала воздушная тревога. Да-да, сирены там не редкость.

Следовательно, если водители на мостовом переходе, их призывают не совершать опасных маневров, не покидать транспортное средство, а также не останавливаться во время движения. В то же время, просят не превышать скорость и двигаться в направлении выезда с незаконного объекта.

Если же водитель добрался до места осмотра, просят всех вернуться в транспортное средство. И уже после этого двигаться к безопасному месту, прислушиваясь к дальнейшим инструкциям.

В случае осмотра необходимо будет сложить свои вещи и отправиться в автомобиль. Оккупантов просят обратить внимание, все ли сели в транспортное средство. Наверное, опасаются, что кто-нибудь убежит на радостях.

А теперь любимое! Российских захватчиков просят не радоваться воздушной тревоге и не снимать ее на видео. Мол, не стоит это делать из соображений безопасности. На самом же деле они боятся радостной реакции украинцев, которые увидят эти ролики в сети.

Оккупантов учат безопасности на Крымском мосту / Инфографика "Крымский мост"

Кроме того, телеграм-каналы сообщают об эвакуации на вокзале "Керчь-Южная".

Ни на что не намекаем, но движение "Атеш" практически сразу после этих новостей сделало коротенький пост. В нем отмечают, что "Крым – это Украина. Все только начинается".