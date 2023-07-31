Неспокійним видався також пізній вечір 31 липня для мешканців Криму. Окупанти вирішили перекрити рух Кримським мостом, передає 24 Канал. Вороги чудово розуміють, що це не лише незаконна споруда, а й законна військова ціль.

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Просять росіян "зберігати спокій"

Чому вирішили зупинити рух Кримським мостом – невідомо. Водночас телеграм-канал, присвячений цій конструкції, містить цілу інструкцію для окупантів. У ній закликають росіян "зберігати спокій і виконувати вказівки співробітників транспортної безпеки".

Власне, в телеграмі розписали, що робити у випадку, якщо водіїв на Кримському мосту застала повітряна тривога. Так-так, сирени там не рідкість.

Отже, якщо водії на мостовому переході, то їх закликають не здійснювати небезпечних маневрів, не покидати транспортний засіб, а також не зупинятися під час руху. Водночас просять не перевищувати швидкість та рухатися у напрямку виїзду з незаконного об'єкта.

Якщо ж водій добрався до місця огляду, то просять усіх повернутися у транспортний засіб. І вже після цього рушати до безпечного місця, прислухаючись до подальших інструкцій.

У випадку огляду необхідно буде скласти свої речі та вирушити до авто. Окупантів просять звернути увагу, чи всі сіли у транспортний засіб. Мабуть, побоюються, що хтось втече на радощах.

А тепер улюблене! Російських загарбників просять не радіти повітряній тривозі та не знімати її на відео. Мовляв, не варто це робити з міркувань безпеки. Насправді ж, вони бояться радісної реакції українців, котрі побачать ці ролики в мережі.

Окупантів вчать безпеки на Кримському мосту / Інфографіка "Крымский мост"

Крім того, телеграм-канали повідомляють про евакуацію на вокзалі "Керч-Південна".

Ні на що не натякаємо, але рух "Атеш" практично відразу після цих новин зробив коротенький допис. У ньому наголошують, що "Крим – це Україна. Все тільки починається".