Про те, що у Сімферополі чують вибухи, пишуть місцеві користувачі. Телеграм-канали рясніють повідомленнями про те, що гучно на тимчасово окупованому півострові. Тим часом так звана "влада" вже вигадала чергову байку.

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У Сімферополі вкрай гучно

Сімферополь. Як справи? Скучаєш? Понад 8 вибухів в окупованому Сімферополі. Росіяни плутаються, чи то ППО, чи то РЕБ, чи то... Тривожно,

– іронізує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Крим. Реалії" також повідомило, що кримські телеграм-канали розповіли про те, що у Сімферополі буцімто працює ППО. Мовляв, вона відбиває атаку дронів. Згодом повідомлення про вибухи підтвердило також "Суспільне". Воно посилається на місцевого мешканця.

Власне, повідомлення про вибухи у Сімферополі почали надходити близько 18:00. Їх було багато. Одне з них свідчить про те, що у районі центрального вокзалу чули вибухи. Крім того, чули поблизу 7-ї міської лікарні. Хтось чув по кілька поспіль. Тож ми достеменно не можемо сказати, скільки насправді їх було.

Хай там як, представники так званої окупаційної "влади" продовжують вигадувати байки. Цього разу виділився радник російського "глави" Криму Олег Крючков. За його словами, "повідомлення деяких пабліків про буцімто звуки вибухів у Сімферополі – це український вкид". Достатньо потужний "вкид", який підняв на вуха мешканців міста та змусив їх добряче переживати.