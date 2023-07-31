Варто зазначити, що окупанти ретельно приховували наслідки атаки по Чонгарському мосту у Криму. Водночас підрив цього переходу спричинив серйозні логістичні проблеми для росіян.
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Як виглядає Чонгарський міст після удару
На знімку чітко видно, що постраждав саме залізничний міст у Чонгарі. Так, рейки на цьому переході розійшлися вбік, а на місці влучання утворилася дірка.
Наслідки "бавовни" на Чонгарському мості / Фото з соціальних мереж
Водночас самі росіяни й колаборанти намагалися приховати влучання по залізничному проїзду, зазначивши, що "все добре". Так, гауляйтер Владімір Сальдо опублікував фото Чонгарського мосту за кількасот метрів від місця прильоту.
Окупанти намагаються приховати удар по Чонгарському мосту / Фото з сайту evocation.info
Наразі достеменно невідомо, чи перекривали окупанти рух залізниці на мостовому переході. Крім цього, окупанти не повідомляли, чи планують вони проводити ремонтні роботи на цьому залізничному мості.
Що відомо про "бавовну" на мості у Чонгарі
- Російські загарбники 29 липня бідкалися про гучні звуки вибухів у районі Чонгарського мосту в анексованому українському Криму. Гауляйтер Сальдо зазначив, що міст нібито атакували далекобійними ракетами Storm Shadow.
- Згодом у Силах оборони нашої держави підтвердили, що удар по цьому мостовому переходу завдали наші воїни. Вони назвали цю операцію – успішною.
- Далі у мережі з'явилися фото супутника після удару по Чонгарському залізничному мосту. На кадрах видно, що міст був значним чином пошкоджений.
- Зрештою речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що удару по цьому мосту завдали, аби зруйнувати плани ворога. Вона зазначила, що ця робота була проведена філігранно та влучно. Крім цього, речниця наголосила, що рух цим переходом максимально уповільнений.