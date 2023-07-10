Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він пояснив, якими шляхами наразі користуються окупанти.

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Слабке місце росіян

Росіяни бояться використовувати відремонтований міст для транспортування боєприпасів та важкої техніки, оскільки самі точно не знають скільки він може витримати. Тому здебільшого користуються залізничними сполученнями.

Вони бояться його використовувати, бо розуміють, що нічого не закінчилося для цього мосту і все ще попереду,

– відзначив Соболевський.

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Він припустив, що українські оборонці час від часу нагадуватимуть окупантам чия це територія. Таким чином не дадуть покращувати логістичні шляхи. Така тактика дозволила звільнити правобережну частину Херсонщини. Тому може допомогти і в деокупації лівобережної.

"Логістика залишається слабким місцем Росії. Але вони змогли зробити великі запаси боєприпасів на території області. Тому поки критичного значення такі пошкодження логістики не мають. В тому плані, що не змінюється інтенсивність обстрілів нашої території", – пояснив заступник голови Херсонської облради.

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