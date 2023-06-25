Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, з часом Чонгарський міст повністю зруйнують.
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У мосту нема шансів залишитись цілим
Селезньов зазначив, що у Чонгарського мосту немає жодних шансів залишитись цілим. Однак цей міст є дуже важливим для Росії, тому місцеві колаборанти намагаються відновити його якомога швидше.
Усі ці зусилля тамтешніх колаборантів марні. Прийде час і прилетить нова партія Storm Shadow та знищить цю логістичну артерію. Шансів на те, щоб вціліти, у цього мосту фактично нема. Я впевнений, що наші гармаші, льотчики своє завдання виконають на відмінно. Ворог знову втратить можливості,
– переконаний він.
Військовий експерт підкреслив, що руйнування Чонгарського мосту значно сповільнили російську логістику, яка забезпечує потреби окупантів на півдні Запорізької області.
Селезньов про Чонгарський міст: дивіться відео
Удар по Чонгарському мосту: головне
- Зранку 22 червня з'явилась інформація про влучання по деяких мостах між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом. Під атаку потрапив і Чонгарський міст, який перетворився на решето.
- Колаборант Володимир Сальдо записав відеозвернення з Чонгарського мосту. Він пригрозив Одеській області та Молдові ударами. Він розповідав, що "панікі нєт", а міст буцімто має незначні пошкодження.
- Згодом Сальдо змінив свою думку. Він заявив, що міст має "серйозні руйнування".
- Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що на окупантів очікує сезон "бавовни", і він буде дуже гарячим. Вона наголосила, що ЗСУ руйнують не інфраструктуру, а плани ворога.