Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, з часом Чонгарський міст повністю зруйнують.

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У мосту нема шансів залишитись цілим

Селезньов зазначив, що у Чонгарського мосту немає жодних шансів залишитись цілим. Однак цей міст є дуже важливим для Росії, тому місцеві колаборанти намагаються відновити його якомога швидше.

Усі ці зусилля тамтешніх колаборантів марні. Прийде час і прилетить нова партія Storm Shadow та знищить цю логістичну артерію. Шансів на те, щоб вціліти, у цього мосту фактично нема. Я впевнений, що наші гармаші, льотчики своє завдання виконають на відмінно. Ворог знову втратить можливості,

– переконаний він.

Військовий експерт підкреслив, що руйнування Чонгарського мосту значно сповільнили російську логістику, яка забезпечує потреби окупантів на півдні Запорізької області.

Селезньов про Чонгарський міст: дивіться відео

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