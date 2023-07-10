Про це 24 Каналу розповів Аскад Ашурбеков – депутат Запорізької обласної ради. Він додав, що хоч росіяни ведуть оборонні дії на Запорізькому напрямку, але не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру.

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Росіяни знають, що ЗСУ прорвуть оборону на Запорізькому напрямку

Розуміючи, що в межах контрнаступальної операції Збройні Сили України просуваються все далі, росіяни починають створювати нові оборонні рубежі в тилу.

Більшою мірою це відбувається навколо їхніх "базових великих міст" – Мелітополя та Бердянська. Вони розуміють, що все немає сенсу будувати оборонні споруди навколо Токмака чи Василівки,

– зауважив Аскад Ашурбеков.

Річ у тім, що тиск українських військових показує, що лінії оборони будуть перейдені. Питання лише в часі, але його для окупантів залишилось уже мало.

Тому вони намагаються відходити подалі, роблячи оборонні споруди навколо великих міст.

"Підсвідомо вони розуміють, що ЗСУ протискатимуть лінію фронту на Запорізькому напрямку", – наголосив політик.

До слова, офіційні рупори кремлівської пропаганди звично говорять, що контрнаступ немає ніяких успіхів, а Росія там "назавжди". Їм потрібно стабілізувати всередині свого війська. А ось колаборанти та російські військові нижчого ранку вже повністю пронизані панічними настроями.

Не приховують вони цього навіть у розмовах з місцевими, заявляючи, що вже скоро відійдуть з української території на Запоріжжі. Здається, приховувати реальність окупанти вже не просто не можуть, але й не хочуть.

Аскад Ашурбеков про намагання росіян протистояти наступу: дивитись відео

Росіяни продовжують гатити по цивільних

Загалом ситуація на Запорізькому напрямку стабільно напружена. Збройні Сили України тиснуть окупантів практично на всіх напрямках фронту в Запорізькій області.

Окупанти не зважаючи на оборонні дії намагаються максимально ускладнити життя цивільного населення. Тільки на минулу добу (8 липня – 24 Канал) було 47 обстрілів,

– зазначив Аскад Ашурбеков.

Фактично всі цілі росіян, як завжди, мали цивільних характер. 24 руйнування будинків приватних господарств.

На Запорізькій лінії ситуація вже декілька тижнів залишається, так би мовити, сталою.

"Наші Збройні сили підтискають – окупанти у відповідь б'ють по цивільній інфраструктурі. Але більшою мірою це має хаотичний характер, бо в населених пунктах вже немає цілих будівель, які могли б використовувати у військових цілях. Вони б'ють по площах", – розповів депутат.

Таким чином вони намагаються хоч якось стримати український контрнаступ. Ймовірно, просто зробити територію непридатною навіть для логістики та пересувань. Росіянам байдуже на те, що там досі можуть залишатись місцеві.

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