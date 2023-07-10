Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он объяснил, какими путями пользуются оккупанты.

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Слабое место россиян

Россияне боятся использовать отремонтированный мост для транспортировки боеприпасов и тяжелой техники, поскольку сами точно не знают сколько он может выдержать. Поэтому в большинстве своем пользуются железнодорожными путями.

Они боятся его использовать, потому что понимают, что ничего не закончилось для этого моста и все еще впереди,

– отметил Соболевский.

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Он предположил, что украинские защитники будут время от времени напоминать оккупантам чья это территория. Таким образом не дадут улучшать логистические пути. Такая тактика позволила освободить правобережную часть Херсона. Потому может помочь и в деоккупации левобережной.

"Логистика остается слабым местом России. Но они смогли сделать большие запасы боеприпасов на территории области. Поэтому пока критического значения такие повреждения логистики не имеют. В том плане, что не меняется интенсивность обстрелов нашей территории", – пояснил заместитель председателя Херсонского облсовета.

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