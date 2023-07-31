Стоит отметить, что оккупанты тщательно скрывали последствия атаки по Чонгарскому мосту в Крыму. В то же время подрыв этого перехода вызвал серьезные логистические проблемы для россиян.
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Как выглядит Чонгарский мост после удара
На снимке ясно видно, что пострадал именно железнодорожный мост в Чонгаре. Так, рельсы на этом переходе разошлись в сторону, а на месте попадания образовалась дыра.
Последствия "хлопка" на Чонгарском мосту / Фото из социальных сетей
В то же время, сами россияне и коллаборанты пытались скрыть попадания по железнодорожному проезду, отметив, что "все хорошо". Так, гауляйтер Владимир Сальдо опубликовал фото Чонгарского моста в нескольких сотнях метров от места прилета.
Оккупанты пытаются скрыть удар по Чонгарскому мосту / Фото с сайта evocation.info
Пока неизвестно, перекрывали ли оккупанты движение железной дороги на мостовом переходе. Кроме этого, оккупанты не сообщали, планируют ли они проводить ремонтные работы на этом железнодорожном мосту.
Что известно о "хлопке" на мосту в Чонгаре
- Российские захватчики 29 июля жаловались на громкие звуки взрывов в районе Чонгарского моста в аннексированном украинском Крыму. Гауляйтер Сальдо отметил, что мост якобы атаковали дальнобойными ракетами Storm Shadow.
- Впоследствии в Силах обороны нашего государства подтвердили, что удар по этому мостовому переходу нанесли наши воины. Они назвали эту операцию успешной.
- Далее в сети появились фото спутника после удара по Чонгарскому железнодорожному мосту. На кадрах видно, что мост был значительным образом поврежден.
- В конце концов спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что удар по этому мосту нанесли, чтобы разрушить планы врага. Она отметила, что эта работа была проведена филигранно и точно. Кроме этого, спикер подчеркнула, что движение по этому переходу максимально замедлено.