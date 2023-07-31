Пропагандистские СМИ сообщают, что россияне устанавливают противодиверсионные боновые заграждения у моста. Они убеждают, что такие ограждения помогут предотвратить новые атаки.
Смотрите также Создают иллюзию, что все хорошо: россиянам массово раздают бесплатные путевки в Крым
Ограждение должно спасти от новых атак
Как сообщили оккупанты, ограждение должно защитить как от поставленного оружия НАТО, так и от переработанных под дроны-камикадзе гидроциклов. Такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов.
Россияне устанавливают защиту от дронов / российские СМИ
В частности, последний раз мост атаковали 19 июля именно с помощью надводных дронов, начиненных взрывчаткой.
Россияне планируют установить боновые заграждения по всему периметру Крымского моста.
Удары по Крымскому мосту: что известно
- Впервые Крымский мост был атакован 8 октября 2022 года. Следующий раз взрывы на мосту раздались 17 июля 2023 года. оккупанты сначала сообщали, что все в порядке, однако впоследствии появились фото разрушений.
- Сообщается, что это могло быть операция СБУ и ВМС Украины. Сам мост атаковали с помощью надводных дронов. Сделать это было сложно, но все удалось.
- Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост должен быть нейтрализован. Он построен незаконно на украинской территории.
- Россияне боятся новых атак по Крымскому мосту. В частности, они усилили охрану объекта.