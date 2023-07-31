Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що росіяни встановлюють протидиверсійні бонові загородження неподалік мосту. Вони переконують, що такі огорожі допоможуть запобігти новим атакам.
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Огорожа має врятувати від нових атак
Як повідомили окупанти, огорожа має захистити як від поставленої зброї НАТО, так і від перероблених під дрони-камікадзе гідроциклів. Такі загородження призначені для захисту від надводних та підводних дронів.
Росіяни встановлюють захист від дронів / російські ЗМІ
Зокрема, останній раз міст атакували 19 липня саме за допомогою надводних дронів, начинених вибухівкою.
Росіяни планують встановити бонові загородження по всьому периметру Кримського мосту.
Удари по Кримському мосту: що відомо
- Вперше Кримський міст атакували 8 жовтня 2022 року. Наступний раз вибухи на мосту пролунали 17 липня 2023 року. Окупанти спочатку повідомляли, що все в порядку, проте згодом з'явилися фото руйнувань.
- Повідомляється, що це могла бути операція СБУ та ВМС України. Сам міст атакували за допомогою надводних дронів. Зробити це було складно, проте все вдалося.
- Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст має бути нейтралізовано. Він побудований незаконно на українській території.
- Росіяни бояться нових атак по Кримському мосту. Зокрема, вони посилили охорону об'єкта.