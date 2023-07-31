Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що росіяни встановлюють протидиверсійні бонові загородження неподалік мосту. Вони переконують, що такі огорожі допоможуть запобігти новим атакам.

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Огорожа має врятувати від нових атак

Як повідомили окупанти, огорожа має захистити як від поставленої зброї НАТО, так і від перероблених під дрони-камікадзе гідроциклів. Такі загородження призначені для захисту від надводних та підводних дронів.

Росіяни встановлюють захист від дронів / російські ЗМІ

Зокрема, останній раз міст атакували 19 липня саме за допомогою надводних дронів, начинених вибухівкою.

Росіяни планують встановити бонові загородження по всьому периметру Кримського мосту.

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