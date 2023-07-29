Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. Як відомо, чергова атака на Кримський міст відбулась вночі 17 липня.

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"Прикордонна застава перебуває в підвищеному режимі готовності: шукають українських диверсантів. Дуже бояться нових спроб атаки на Кримський міст", – зазначив Кузан з посиланням на очевидців.

Раніше російські ЗМІ хвалились, що Кримський міст охороняють:

росгвардія і антидиверсійні групи ФСБ;

ракетний комплекс С-400 "Тріумф" і зенітно-гарматний "Панцир-С1";

береговий ракетний комплекс "Бал" і сучасний комплекс "Бастіон" із крилатими ракетами "Онікс";

російські винищувачі Су-27 і протичовновий літак-розвідник Іл-38;

радіолокаційні системи "Подсолнух" і "Воронеж-ДМ";

супутник "Космос-К" і система контролю акваторії "Плавник".

Однак ворогу все одно неспокійно – він може не впоратись з обороною мосту.

Які наслідки пошкоджень на Кримському мосту

Унаслідок вибуху 17 липня рухнув один з прольотів, тому міст закрили. Мінтранс Росії рекомендував водіям об'їжджати переправу за наземним маршрутом через окуповані Маріуполь, Мелітополь та Генічеськ.

Таке рішення не розв'язує проблему логістики, адже маршрутом через окуповані території також рухається ворожа техніка. Разом з напливом відпочивальників з Росії ситуація наближається до колапсу.

Зверніть увагу! Крим можна звільнити, не вводячи українські війська. Для цього потрібно достатньо пошкодити Керченський міст і обрізати шлях через окуповані частини Херсонської, Запорізької, Донецької областей.

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