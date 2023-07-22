Про це 24 Каналу розповів Керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко. За його словами, Керченський міст потрібно пошкодити настільки, щоб ним могли втекти лише цивільні росіяни.

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"Обрізати логістику Криму – як по суходолу через окуповані частини Херсонської, Запорізької, Донецької областей, так і через Кримський міст – це означає дуже полегшити звільнення Криму", – констатував Клименко.

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Тоді залишиться лише чекати і насолоджуватись шоу. Більшість роботи виконає паніка серед населення. Понад мільйон росіян, які переїхали до Криму, заб'є всі автомобільні шляхи і заважатиме руху військових колон.

Зверніть увагу! Перший удар по Кримському мосту стався 8 жовтня 2022 року. Лише 9 липня 2023 року в Міноборони визнали, що саме Україна причетна до цього.

Що робити з тими, хто залишиться в Криму

У разі звільнення півострова російські військові матимуть лише два виходи: або вмерти за Путіна, або здатися в полон.

Складніше буде з цивільними росіянами. Натепер українські державні органи проробляють різні сценарії, найімовірнішим з яких буде депортація. Але не масова, як у радянські часи, а індивідуальна.

"Ми сподіваємося, що більша частина з них все ж таки злякається і встигне виїхати самостійно", – зазначив Клименко.

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