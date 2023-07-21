Про це 24 Каналу розповів керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко. За його словами, потрібно і далі бити по Керченському мосту.

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"Уже за сто атак на Крим перевалило. Фактично кожного дня по кілька разів російські окупанти доповідають, що вони збили безпілотники", – зазначив Кличенко.

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Попри очевидні наслідки, у росіян усе, як завжди, "бєз патєрь".

Дронами Крим не звільнити

На сьогодні окупований півострів оснащений величезною кількістю військової техніки, яку знищити не так просто. Для цього потрібне відповідне озброєння – ракети, далекобійна артилерія.

"Щоб знищити військову інфраструктуру, потрібна інша кількість вибухових речовин. Дрон – це лише розбити військовий автомобіль, пошкодити танк або бронетранспортер", – наголосив Клименко.

Що відбувається в Криму: останні новини

  • Уночі 17 липня на Керченському мосту стався вибух, унаслідок чого рухнув один з прольотів. Мінтранс Росії рекомендував водіям об'їжджати переправу за наземним маршрутом через окуповані Маріуполь, Мелітополь та Генічеськ.
  • У ніч на 19 липня на Старокримському полігоні в окупованому Криму пролунали вибухи. Так звана "влада" півострова заявила про евакуацію місцевого населення в декількох населених пунктах поблизу.
  • 20 липня чули "бавовну" біля Новофедорівського аеродрому в Криму. Після свого повномасштабного вторгнення російські загарбники використовують цей аеродром для атак по Україні.