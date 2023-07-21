Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко. По его словам, нужно и дальше бить по Керченскому мосту.
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"Уже сто атак на Крым перевалило. Фактически каждый день по несколько раз российские оккупанты докладывают, что они сбили беспилотники", – отметил Кличенко.
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Несмотря на очевидные последствия, у россиян все, как всегда, "без патерь".
Дронами Крым не освободить
На сегодняшний день оккупированный полуостров оснащен огромным количеством военной техники, которую уничтожить не так просто. Для этого нужно соответствующее вооружение – ракеты, дальнобойная артиллерия.
"Чтобы уничтожить военную инфраструктуру, нужно другое количество взрывчатых веществ. Дрон – это только разбить военный автомобиль, повредить танк или бронетранспортер", – подчеркнул Клименко.
Что происходит в Крыму: последние новости
- Ночью 17 июля на Керченском мосту произошел взрыв, в результате чего рухнул один из пролетов. Минтранс России рекомендовал водителям объезжать переправу по наземному маршруту через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и Геническ.
- В ночь на 19 июля на Старокрымском полигоне в оккупированном Крыму раздались взрывы. Так называемые "власти" полуострова заявили об эвакуации местного населения в нескольких населенных пунктах вблизи.
- 20 июля слышали "хлопок" возле Новофедоровского аэродрома в Крыму. После своего полномасштабного вторжения российские захватчики используют этот аэродром для атак по Украине.