Об этом 24 Каналу рассказала Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, "хлопки" на складах захватчиков уже сумел уменьшить количество обстрелов.
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О ситуации над Крымом
После многочисленных взрывов на военных объектах в Крыму россияне заявили, что якобы видели над полуостровом какие-то беспилотники.
Однако, по мнению Гуменюк, такие случаи скорее свидетельствуют о том, что россияне "курят там, где не попало". Очевидно, они настолько обкурились, что стали видеть беспилотники.
"Можем отметить, что сезон "хлопка" продолжается, и зернышки его распространяются. Для того, чтобы наши защитники зашли на оккупированные территории, нам нужно самое цветущее поле "хлопка", – пошутила спикер.
Уничтожение враждебного потенциала является обязательным условием продвижения Сил обороны. За предыдущие сутки были уничтожены 5 полевых складов с боеприпасами, и это сразу отразилось на количестве вражеских обстрелов.
О нехватке воды в Крыму
По сообщению СМИ, вблизи Джанкоя пересыхает Северокрымский канал. Поэтому жителям Крыма приходится удовлетворять свои потребности покупной водой.
"Местные действительно испытывают нехватку воды в Крыму, и с каждым днем это ощущение будет усиливаться. Пока "понаехавшие" не поймут, что им время домой", – спрогнозировала Гуменюк.
Те же жители Крыма, которые преданы Украине, обязательно дождутся ее возвращения на полуостров и возобновления устойчивого водоснабжения.
Наталья Гуменюк о ситуации на Юге: смотрите видео
Что взрывалось в Крыму: главные события
- Самые мощные взрывы на полуострове на этой неделе раздавались в Старом Крыму. По информации пропагандистских СМИ, там располагался огромный склад с боеприпасами, минами и гранатами.
- По сообщению Института изучения войны, эти мощные взрывы повредили важную автомагистраль, соединявшую Восток и Запад Крыма.
- Также на прошлой неделе "хлопки" посетили Новофедоровку, Севастополь и Феодосию, в который раз напоминая оккупантам, что они на полуострове ненадолго.
- Но самым главным событием в Крыму стало попадания в путинский мост морских дронов. В результате этой операции одна из опор моста рухнула, и на ее восстановление уйдет несколько месяцев.