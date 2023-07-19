Об этом сообщают российские СМИ. Пропагандисты подчеркивают, что эти БПЛА якобы пытались атаковать российскую ПВО на оккупированном полуострове, передает 24 Канал.
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Захватчики нашли "обломки БпЛА"
Пропагандисты отмечают, что обломки беспилотников якобы нашли в 100 метрах от позиций российской противовоздушной обороны. Более того, эти обломки оккупанты находили почти каждый день на протяжении последних дней.
Так росСМИ сообщают, что утром 17 июля "обломки 3 беспилотников" обнаружили в районе позиций ПВО России у села Оленевка Черноморского района аннексированного Крыма. Еще один "сбитый БПЛА" якобы обнаружили в Раздольненском районе полуострова вблизи насосной станции.
На этом пропагандисты не остановились и отчитались о пятом обнаруженном беспилотнике. Этот БПЛА якобы нашла жительница крымской деревни Владиславовка в поле. Еще один дрон 18 июля в своем огороде обнаружил житель села Аврора на аннексированном полуострове.
Оккупанты подчеркивают, что пострадавших в результате этих "неизвестных обломков" якобы нет. Относительно разрушений построек захватчики ничего не говорили.
В Крыму ночью 19 июля раздавались мощные взрывы
- Жители аннексированного Крыма ночью 19 июля сообщали о громких взрывах возле населенного пункта Старый Крым. Впоследствии стало известно, что там расположен склад с боеприпасами оккупантов.
- После "прилета" на месте началась масштабная детонация боеприпасов. С испуга захватчики перекрыли дорогу в Старый Крым и отправили автомобили в объезд.
- Впоследствии "глава ГУР МО Кирилл Буданов" сообщил, что атака на Старокрымский полигон была успешной операцией украинской разведки. Впоследствии оказалось, что это был всего лишь фейк.
- В сети также опубликовали яркое видео детонации боеприпасов на полигоне. Местные говорят, что взрывы были настолько громкими, что их даже "слышали даже люди в Феодосии".