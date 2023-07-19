Об этом сообщают российские СМИ. Пропагандисты подчеркивают, что эти БПЛА якобы пытались атаковать российскую ПВО на оккупированном полуострове, передает 24 Канал.

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Захватчики нашли "обломки БпЛА"

Пропагандисты отмечают, что обломки беспилотников якобы нашли в 100 метрах от позиций российской противовоздушной обороны. Более того, эти обломки оккупанты находили почти каждый день на протяжении последних дней.

Так росСМИ сообщают, что утром 17 июля "обломки 3 беспилотников" обнаружили в районе позиций ПВО России у села Оленевка Черноморского района аннексированного Крыма. Еще один "сбитый БПЛА" якобы обнаружили в Раздольненском районе полуострова вблизи насосной станции.

На этом пропагандисты не остановились и отчитались о пятом обнаруженном беспилотнике. Этот БПЛА якобы нашла жительница крымской деревни Владиславовка в поле. Еще один дрон 18 июля в своем огороде обнаружил житель села Аврора на аннексированном полуострове.

Оккупанты подчеркивают, что пострадавших в результате этих "неизвестных обломков" якобы нет. Относительно разрушений построек захватчики ничего не говорили.

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