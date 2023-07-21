Про це 24 Каналу розповіла Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її словами, "бавовна" на складах загарбників вже зуміла зменшити кількість обстрілів.
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Про ситуацію над Кримом
Після численних вибухів на військових об'єктах у Криму, росіяни заявили, що нібито бачили над півостровом якісь безпілотники.
Однак, на думку Гуменюк, такі випадки є скоріше наслідком того, що росіяни "курять там, де не попало". Очевидно, вони настільки обкурились, що почали бачити якісь безпілотники.
"Можемо зазначити, що сезон "бавовни" триває, і зернятка її розповсюджуються. Для того, щоб наші захисники зайшли на окуповані території, нам потрібно саме квітуче поле "бавовни", – пожартувала речниця.
Нищення ворожого потенціалу є обов'язковою умовою просування Сил оборони. За попередню добу було знищено 5 польових складів з боєприпасами, і це одразу відбилося на кількості ворожих обстрілів.
Про нестачу води в Криму
За повідомленням ЗМІ, поблизу Джанкоя пересихає Північнокримський канал. Через це мешканцям Криму доводиться задовольняти свої потреби покупною водою.
"Місцеві справді відчувають брак води у Криму, і з кожним днем це відчуття буде посилюватись. Аж доки ті, хто "понаїхали", не зрозуміють, що їм час додому", – спрогнозувала Гуменюк.
Ті ж мешканці Криму, які віддані Україні, обов'язково дочекаються її повернення на півострів і відновлення сталого водопостачання.
Наталія Гуменюк про ситуацію на Півдні: дивіться відео
Що вибухало в Криму: головні події
- Найпотужніші вибухи на півострові цього тижня лунали у Старому Криму. За інформацією пропагандистських ЗМІ, там розташовувався величезний склад з боєприпасами, мінами та гранатами.
- За повідомленням Інституту вивчення війни, ці потужні вибухи пошкодили важливу автомагістраль, яка з'єднувала Схід і Захід Криму.
- Також минулого тижня "бавовна" завітала до Новофедорівки, Севастополя та Феодосії, вкотре нагадуючи окупантам, що вони на півострові ненадовго.
- Але найголовнішою подією в Криму стало влучання в путінський міст морських дронів. Внаслідок цієї операції одна з опор мосту рухнула, і на її відновлення знадобиться декілька місяців.