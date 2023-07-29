Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. Как известно, очередная атака на Крымский мост состоялась ночью 17 июля.
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"Пограничная охрана находится в повышенном режиме готовности: ищут украинских диверсантов. Очень боятся новых попыток атаки на Крымский мост", – отметил Кузан со ссылкой на очевидцев.
Ранее российские СМИ хвастались, что Крымский мост охраняют:
- росгвардия и антидиверсионные группы ФСБ;
- ракетный комплекс С-400 "Триумф" и зенитно-пушечный "Панцирь-С1";
- береговой ракетный комплекс "Бал" и современный комплекс "Бастион" с крылатыми ракетами "Оникс";
- российские истребители Су-27 и противолодочный самолет-разведчик Ил-38;
- радиолокационные системы "Подсолнух" и "Воронеж-ДМ";
- спутник "Космос-К" и система контроля акватории "Плавник".
Однако врагу все равно неспокойно – он может не справиться с обороной моста.
Какие последствия повреждений на Крымском мосту
В результате взрыва 17 июля рухнул один из пролетов, поэтому мост закрыли. Минтранс России рекомендовал водителям объезжать переправу по наземному маршруту через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и Геническ.
Такое решение не решает проблему логистики, ведь по маршруту через оккупированные территории также движется вражеская техника. Вместе с наплывом отдыхающих из России ситуация приближается к коллапсу.
Керченский мост "устал": основное
- Первый удар по Крымскому мосту произошел 8 октября 2022 года. Только 9 июля 2023 года в Минобороны признали, что именно Украина причастна к этому.
- Второй удар произошел 17 июля 2023 года. Атака была частью удачной спецоперации СБУ и Военно-морских сил Украины.
- Поскольку мост является законной вражеской целью для украинских военных, удары по нему продолжатся.