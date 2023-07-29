Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. Как известно, очередная атака на Крымский мост состоялась ночью 17 июля.

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"Пограничная охрана находится в повышенном режиме готовности: ищут украинских диверсантов. Очень боятся новых попыток атаки на Крымский мост", – отметил Кузан со ссылкой на очевидцев.

Ранее российские СМИ хвастались, что Крымский мост охраняют:

росгвардия и антидиверсионные группы ФСБ;

ракетный комплекс С-400 "Триумф" и зенитно-пушечный "Панцирь-С1";

береговой ракетный комплекс "Бал" и современный комплекс "Бастион" с крылатыми ракетами "Оникс";

российские истребители Су-27 и противолодочный самолет-разведчик Ил-38;

радиолокационные системы "Подсолнух" и "Воронеж-ДМ";

спутник "Космос-К" и система контроля акватории "Плавник".

Однако врагу все равно неспокойно – он может не справиться с обороной моста.

Какие последствия повреждений на Крымском мосту

В результате взрыва 17 июля рухнул один из пролетов, поэтому мост закрыли. Минтранс России рекомендовал водителям объезжать переправу по наземному маршруту через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и Геническ.

Такое решение не решает проблему логистики, ведь по маршруту через оккупированные территории также движется вражеская техника. Вместе с наплывом отдыхающих из России ситуация приближается к коллапсу.

Обратите внимание! Крым можно освободить, не вводя украинские войска. Для этого необходимо достаточно повредить Керченский мост и обрезать путь через оккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой областей.

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