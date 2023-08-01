Об этом 24 Каналу сказал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров. В Севастополе мужчина пытался бросить коктейль Молотова в здание военкомата, но не достиг своей цели, его арестовали.

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Подобный случай произошел в Феодосии, где сосредоточены многие военные объекты российского черноморского флота. Там преподавательница русского языка и литературы, пыталась бросить бутылку со взрывчатой смесью в здание комиссариата,

– сообщил глава Меджлиса.

Вероятно, один из близких этой женщины, возможно сын, был мобилизован на войну против Украины. Предполагается, что мобилизованный родственник женщины мог погибнуть.

Индивидуальные протесты в Крыму

Это впервые с начала полномасштабного вторжения на территории оккупированного Крыма граждане атакуют коктейлями Молотова именно военкоматы.

Однако раньше были и другие индивидуальные протесты, в частности, в мае 2022 года в Евпатории украинский художник Богдан Зиза облил здание оккупационной "администрации" синей и желтой красками. Суд Ростова-На-Дону приговорил его к 15 годам колонии.

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