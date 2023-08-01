Про це 24 Каналу сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. У Севастополі чоловік намагався кинути коктейль Молотова в будинок військкомату, але не досяг своєї мети, його заарештували.

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Подібний випадок стався у Феодосії, де зосереджено багато військових об'єктів російського чорноморського флоту. Там жінка, викладачка російської мови та літератури, намагалася кинути пляшку з вибуховою сумішшю у будівлю комісаріату,

– повідомив голова Меджлісу.

Ймовірно, когось із близьких цієї жінки, можливо сина, було мобілізовано на війну проти України. Припускають, що мобілізований родич жінки міг загинути.

Індивідуальні протести у Криму

Це вперше з часу повномасштабного вторгнення на території окупованого Криму громадяни атакують коктейлями Молотова саме військкомати.

Однак раніше були й інші індивідуальні протести, зокрема у травні 2022 року у Євпаторії український художник Богдан Зіза облив будівлю окупаційної "адміністрації" синьою і жовтою фарбами. Суд Ростова-На-Дону засудив його до 15 років колонії.

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