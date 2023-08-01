Про це 24 Каналу сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. У Севастополі чоловік намагався кинути коктейль Молотова в будинок військкомату, але не досяг своєї мети, його заарештували.
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Подібний випадок стався у Феодосії, де зосереджено багато військових об'єктів російського чорноморського флоту. Там жінка, викладачка російської мови та літератури, намагалася кинути пляшку з вибуховою сумішшю у будівлю комісаріату,
– повідомив голова Меджлісу.
Ймовірно, когось із близьких цієї жінки, можливо сина, було мобілізовано на війну проти України. Припускають, що мобілізований родич жінки міг загинути.
Індивідуальні протести у Криму
Це вперше з часу повномасштабного вторгнення на території окупованого Криму громадяни атакують коктейлями Молотова саме військкомати.
Однак раніше були й інші індивідуальні протести, зокрема у травні 2022 року у Євпаторії український художник Богдан Зіза облив будівлю окупаційної "адміністрації" синьою і жовтою фарбами. Суд Ростова-На-Дону засудив його до 15 років колонії.
У Криму почали кидати коктейлі Молотова у військкомати: дивіться відео
Окупований Крим: останнє
- На території окупованого Криму зростає протистояння між російським контингентом та проукраїнськи налаштованими мешканцями півострова. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки. Зазначають, що на території Криму набули систематичного характеру атаки на військові об'єкти із застосуванням коктейлів Молотова.
- Партизанський рух "Атеш" анонсував нові операції на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема й у Криму. У "Атеш" зауважили, що провели десятки наступальних операцій і настав час подвоїти зусилля. Партизани пояснили, що співпрацюють з мешканцями Татарстану та інших регіонів Росії, які не погоджуються з політикою російського диктатора.
- Окупанти звинуватили Україну у спробі атакувати морськими БпЛА патрульні кораблі "Сєргєй Котов" та "Васілій Биков". У міноборони країни-терористки заявили, що Україна нібито здійснила "марну спробу атакувати трьома безекіпажними катерами кораблі Чорноморського флоту".