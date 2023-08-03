Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що наслідки пошкодження Керчинського мосту минулого місяця значно погіршило логістичні можливості окупантів. Загалом, вибухи в Криму мають не тільки стратегічне значення.
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Удари по Кримському мосту знесилюють росіян
За словами Чубарова, пошкодження мосту – це дуже суттєві наслідки "бавовни". Тепер російська армія має значні труднощі у переміщення різних військових вантажів, боєприпасів.
Ці два підриви, яких зазнав міст, є дуже важливими з погляду знесилення окупантів, зменшення їхнього потенціалу в окупованому Криму,
– сказав він.
Також свій вплив має знищення дуже потужних складів, своєрідних хабів. Наприклад, у Кіровському районі 19 липня детонація тривала більше ніж дві доби. Рефат Чубаров розповів, що попри те, що склад був розташований доволі далеко від помітних комунікацій, приховати його не вдалося.
А потім такі ж склади були знищені у Джанкойському районі, у селищі Вільне, нафтосховище в селищі Октябрське.
Росіяни усвідомлюють, що не можуть захистити Крим
Удари по півострову суттєво впливають на бойовий дух російської армії. За словами Чубарова, у Росії були впевнені, що ніхто не зможе зазіхнути на Крим, проте коли це трапилося, вони усвідомили, що не зможуть захищати півострів.
Це усвідомлення теж багато чого варте
– додав Рефат Чубаров.
До того ж потрібно врахувати ще й настрої звичайних людей, сотень тисяч жителів Криму. На території перебувають і кримські татари, і етнічні українці, які залишаються вірними українській державі. Чубаров переконаний, що кожен із таких ударів підвищує їхній дух і укріплює очікування звільнення Криму.
Нещодавно у Криму теж лунали вибухи
- Кримські телеграм-канали 2 серпня повідомили про вибух у Сімферопольському районі. Відомо, що вибух пролунав у Гвардійському, де розташована авіабаза. Крім цього, окупанти вчергове перекрили рух Кримським мостом.
- В окупованому Севастополі 1 серпня стався вибух. Очевидці повідомляли, що "гриб" із диму видно навіть у центрі міста. Згодом стало відомо, що вибух стався десь поруч біля теплоелектростанції. У мережі пишуть, що приліт трапився поблизу міста Балаклава, де розташована одна з великих баз Військово-морського флоту Росії.
- Вкрай неспокійним став вечір 31 липня для окупантів у Криму. Так, у Сімферополі пролунали понад 8 вибухів. У мережі панікують, а загарбники вигадують чергове недолуге виправдання. Цього разу виділився радник російського "глави" Криму Олег Крючков. За його словами, "повідомлення деяких каналів про буцімто звуки вибухів у Сімферополі – це український вкид".
- Водночас у ГУР зазначають, що кількість вибухів на Кримському мосту дедалі зростатиме. У розвідці наголосили, що, зрештою, росіяни не матимуть іншого вибору, як його демонтувати.