Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що наслідки пошкодження Керчинського мосту минулого місяця значно погіршило логістичні можливості окупантів. Загалом, вибухи в Криму мають не тільки стратегічне значення.

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Удари по Кримському мосту знесилюють росіян

За словами Чубарова, пошкодження мосту – це дуже суттєві наслідки "бавовни". Тепер російська армія має значні труднощі у переміщення різних військових вантажів, боєприпасів.

Ці два підриви, яких зазнав міст, є дуже важливими з погляду знесилення окупантів, зменшення їхнього потенціалу в окупованому Криму,

– сказав він.

Також свій вплив має знищення дуже потужних складів, своєрідних хабів. Наприклад, у Кіровському районі 19 липня детонація тривала більше ніж дві доби. Рефат Чубаров розповів, що попри те, що склад був розташований доволі далеко від помітних комунікацій, приховати його не вдалося.

А потім такі ж склади були знищені у Джанкойському районі, у селищі Вільне, нафтосховище в селищі Октябрське.

Росіяни усвідомлюють, що не можуть захистити Крим

Удари по півострову суттєво впливають на бойовий дух російської армії. За словами Чубарова, у Росії були впевнені, що ніхто не зможе зазіхнути на Крим, проте коли це трапилося, вони усвідомили, що не зможуть захищати півострів.

Це усвідомлення теж багато чого варте

– додав Рефат Чубаров.

До того ж потрібно врахувати ще й настрої звичайних людей, сотень тисяч жителів Криму. На території перебувають і кримські татари, і етнічні українці, які залишаються вірними українській державі. Чубаров переконаний, що кожен із таких ударів підвищує їхній дух і укріплює очікування звільнення Криму.

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