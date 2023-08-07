Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, Германия очень осторожно относится к военной помощи для Украины.

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Украина сможет уничтожить Крымский мост

Гетьман отметил, что есть договоры об ограничении распространения ракет малой и средней дальности. Россия вышла из этого договора. Украина никогда не подписывала его, потому может иметь ракеты с дальностью до 500 километров и атаковать ими объекты россиян на временно оккупированных территориях Украины.

Если Германия передаст Украине ракеты Taurus, они потребуются для атаки мостов в Крыму. Если ракеты правильно направить и находиться на нужном расстоянии, можно будет уничтожать важные для логистики оккупантов мосты.

Крымский мост – это незаконное сооружение, как сказало наше руководство. Служба по благоустройству в городах убирает незаконные постройки. Так и здесь, я думаю, что это незаконное здание и нужно его убирать,

– считает майор запаса ВСУ.

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