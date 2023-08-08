Жіночий партизанський рух "Зла мавка", що діє на окупованих територіях України, показав, що рублів із новим "дизайном" більшає, зокрема у Сімферополі. Про це повідомили на сторінці ініціативи.

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Що відомо про нові "рублі"

"Зла мавка" творчо підійшла до боротьби з окупантами. Так, російські рублі отримали новий "дизайн" – тепер на них є проукраїнські написи. На фото, які поширюють партизани, видно фрази "Це вам не Росія! Ви в Україні!".

Як зазначають у русі "Зла мавка", проукраїнських настроїв на окупованому Росією українському півострові більшає, а тепер в обігу і нові "рублі". Активісти сфотографували валюту біля Верховної Ради Криму у Сімферополі.

Рублі з проукраїнськими написами в окупованому Криму / "Зла мавка"

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Спротив на окупованих територіях України

Це не перша креативна акція, яку проводять в окупації.