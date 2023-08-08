Жіночий партизанський рух "Зла мавка", що діє на окупованих територіях України, показав, що рублів із новим "дизайном" більшає, зокрема у Сімферополі. Про це повідомили на сторінці ініціативи.
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Що відомо про нові "рублі"
"Зла мавка" творчо підійшла до боротьби з окупантами. Так, російські рублі отримали новий "дизайн" – тепер на них є проукраїнські написи. На фото, які поширюють партизани, видно фрази "Це вам не Росія! Ви в Україні!".
Як зазначають у русі "Зла мавка", проукраїнських настроїв на окупованому Росією українському півострові більшає, а тепер в обігу і нові "рублі". Активісти сфотографували валюту біля Верховної Ради Криму у Сімферополі.
Рублі з проукраїнськими написами в окупованому Криму / "Зла мавка"
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Спротив на окупованих територіях України
Це не перша креативна акція, яку проводять в окупації.
- Раніше рух "Жовта стрічка" оголосив безстрокову акцію "Лови подачу". Її суть у тому, щоб показати: українці не здаються та чекають, коли ЗСУ звільнять тимчасово окуповані території. У рамках акції треба взяти тенісні кульки будь-якого кольору, підписати їх патріотичними гаслами та поширити вулицями.
- У Феодосії уже показали результати акції. Кульки опинилися біля одного з входів у будинок офіцерів, поблизу редакції газети "Кафа", навпроти школи №2 та у парку Ювілейному.