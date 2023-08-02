Учасники руху спротиву завчасно звернулись до активістів руху "Жовта стрічка" в окупованій Феодосії, щоб вже сьогодні продемонструвати результати акції.
Дивіться також У Феодосії вчителька російської мови кинула коктейль Молотова у військкомат: це вже не вперше
Російські окупанти сподіваються, що люди на окупованих територіях змиряться, здадуться, опустять руки. Наша задача – довести, що це не так. Українці на окупованих територіях не хочуть жити під ярмом росіян. Ми чекаємо на ЗСУ! І ми покажемо, що нас багато!,
– йдеться у повідомленні.
Активісти розповіли, що для того, щоб долучитися до акції, треба взяти тенісні кульки будь-яких кольорів, підписати їх патріотичними висловами та розповсюдити кульки вулицями окупованого міста.
У Феодосії уже долучились
Жителі окупованої Феодосії вже показали перші результати акції з жовтими кульками.
У Феодосії тенісні кульки можна побачити біля одного з входів у будинок офіцерів, поблизу редакція газети "Кафа", навпроти – школи №2 та у парку Ювілейному,
– йдеться у повідомленні.
- У червні кількість активістів "Жовтої стрічки" у Криму сягла 3 500 людей.
- Координатор кримського осередку цього руху заявив, що активісти не зупиняться, як би того не хотіли окупанти. Навпаки щодня кількість учасників руху лише зростає.