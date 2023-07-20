Так, жіночий партизанський рух "Зла Мавка" випустив для окупантів особливі рублі. На фото можна побачити купюри зі зверненням до загарбників.

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Рублі з нагадуванням для окупантів

Що приваблює окупантів і колаборантів найбільше? Звичайно гроші! Тому гроші – наш спосіб нагадати їм, що вони в Україні! Ну і портрет Мавки виглядає на рублях значно краще,

– кажуть у партизанському русі.

З особливостей нових купюр – написи-нагадування. Так, можна побачити фрази: "Це вам не Росія", "Ви в Україні". А ще на грошах красується Мавка. Нагадування про те, що саме "Злі Мавки" розробили та поширили їх.

Рублі зі зверненням до росіян / Фото "Злої Мавки"

Партизани розповіли, що вже пустили тисячі нових купюр в обіг у Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Каховці, Сімферополі, Севастополі, а також Ялті.

Слід розуміти, що учасники партизанських рухів ризикують своїми життями. Адже їм загрожує неабияка загроза у випадку затримання. Причому вбивство у цьому випадку може здатися навіть помилуванням. Тим часом на ЗАЕС ворог готує провокації.

Чого очікувати на Запорізькій АЕС

У ГУР МО зауважили, що існує ймовірність, що найближчим часом окупанти організують чергову збройну провокацію на ЗАЕС. Серед особового складу російських військових уже шириться інформація, що станцію буцімто штурмуватимуть.

Ясна річ, що за версією росіян, штурмувати Запорізьку АЕС будуть українські Сили безпеки та оборони. Так званий "департамент військової контррозвідки" ФСБ поширив інформацію про можливий "штурм". Про нього сповіщали особовий склад окупаційного контингенту.

Спецслужба ворога стверджує, що наприкінці липня організують так званий "штурм" Запорізької АЕС. Навіть уже встигла назвати учасників. Мовляв, наступати на станцію мають штурмові групи та неназвані "добровольчі озброєні підрозділи України".