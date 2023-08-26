Об агентурных сетях украинских Вооруженных Сил рассказал начальник штаба бригады спецназначения "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич. Несмотря на риск жизни, эти люди помогают приближать победу.

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Украина также имеет агентуру

Спецслужбы поддерживают связь с украинцами, ожидающими освобождения оккупированных территорий – в том числе и в Крыму. Это не только ГУР и СБУ – есть еще некоторые подразделения, занимающиеся этим вопросом. В том числе, с такими людьми общаются и в бригаде "Азов".

У нас есть своя агентурная сетка – имею в виду бригада "Азов", как на оккупированных территориях, так и на России. Это прямо интересно. Есть россияне, которые нам помогают и они находятся вдали от границы с Украиной,

– рассказал "Тавр".

Богдан Кротевич утверждает, что иногда агенты самостоятельно обращаются в украинские спецслужбы с предложением помощи. Однако в ГУР и СБУ такая агентурная сетка, конечно, больше – они этим активно занимаются.

Украинцы продолжают противостоять оккупантам