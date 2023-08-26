Об агентурных сетях украинских Вооруженных Сил рассказал начальник штаба бригады спецназначения "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич. Несмотря на риск жизни, эти люди помогают приближать победу.
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Украина также имеет агентуру
Спецслужбы поддерживают связь с украинцами, ожидающими освобождения оккупированных территорий – в том числе и в Крыму. Это не только ГУР и СБУ – есть еще некоторые подразделения, занимающиеся этим вопросом. В том числе, с такими людьми общаются и в бригаде "Азов".
У нас есть своя агентурная сетка – имею в виду бригада "Азов", как на оккупированных территориях, так и на России. Это прямо интересно. Есть россияне, которые нам помогают и они находятся вдали от границы с Украиной,
– рассказал "Тавр".
Богдан Кротевич утверждает, что иногда агенты самостоятельно обращаются в украинские спецслужбы с предложением помощи. Однако в ГУР и СБУ такая агентурная сетка, конечно, больше – они этим активно занимаются.
Украинцы продолжают противостоять оккупантам
- Россияне отправляют украинцев с оккупированных территорий воевать против ВСУ. Уникальной стала история Евгения Калашникова из так называемой "ДНР", который смог сдаться в плен украинцам. Он пытался избежать мобилизации, а уже после старался не навредить военным – суд оправдал его.
- На оккупированной Херсонской области 17-летний юноша сжег российский флаг, а также придуманное оккупантами "знамя Херсонской области" перед сельсоветом, где разместились российские оккупанты. Также перед зданием он написал "Слава Украине".
- Под российским Волгоградом собираются похоронить "добровольца" Павла Губина, которого в Украине отравили местные жители. Несмотря на предупреждение командиров, он все же попил воды от украинцев.