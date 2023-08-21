Парень попал в украинский плен и рассказал о своем пути на фронт. Он подчеркнул, что, воюя на стороне оккупантов, пытался не навредить ВСУ.

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Как парень попал на фронт

Все началось с его деятельности. 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, он создал группу "Похороны нашего будущего". В ней он выражал антироссийские настроения.

"Потом я скрывался от мобилизации, но в ноябре по своей глупости снял на видео стратегический мост. Меня взяли военные, тогда передали ФСБшникам и те долго со мной работали. Они решили, что я якобы искуплю грехи перед Россией, хотя я гражданин Украины. Меня отправили на скорую подготовку, тогда я был 5–6 дней "ходоком"", – рассказал Калашников.

Известно, что Евгений учился на дизайнера, а также увлекался актерством. Так что он решил притвориться психически больным, чтобы не идти на фронт. Парень признается, что психиатр готов был его класть на лечение, но начальник медицинской комиссии отказал в этом. Так что парня поставили оператором дрона.

Я перед собой четко поставить две конкретные задачи: не умереть и не навредить украинской армии,

– подчеркнул он.

Позже его решили наказать. Для этого отправили в первый и последний штурм. Парень признается, что взял с собой белую футболку, которую носил как талисман.

Когда на позиции прилетела украинская птичка (дрон – 24 Канал), начался минометный огонь, "ДНРовцы" попрятались и сидели в окопах, я быстро пересек поле, начал махать футболкой, что я сдаюсь,

– рассказал он.

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В Украине встретился с мамой

Евгению удалось встретиться с мамой, приехавшей со временно оккупированной территории. Женщина отмечает, что ей очень больно от случившегося. Добиралась она через Москву, Латвию, Литву, а затем Польшу.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко отметил, что ситуация с Евгением уникальна. Его оправдал украинский суд.

К сожалению, подавляющее меньшинство осознает, что они натворили и имеет какое-то сожаление,

– говорит Яценко.

В то же время он отметил, что оккупанты пользуются программой "Хочу жить". По словам представителя Координационного штаба, бывали случаи, когда россияне сдавались целыми небольшими подразделениями по 10–15 человек.