По словам жены 35-летнего оккупанта, причиной смерти ее мужа стало не ранение, а отравление: несмотря на предупреждение командиров, он выпил воду, которую предложили ему местные жители. Эту "трагическую" историю вдова рассказала российским СМИ, информирует 24 Канал.
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"Паша просто попил воды. Им говорили не брать ничего у местных, но как удержишься, когда там такая жара! Вот он и попил. Потом ему стало плохо", – жалуется россиянка.
"Z-волонтеры", которые приезжают на временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей, панически боятся проживающих там украинцев.
Женщина погибшего оккупанта переживает, что останется без выплат, потому что смерть ее мужа произошла не в бою / Фото скриншот росСМИ
Жена убеждает, что причина смерти мужчины – химическое отравление / Скриншот росСМИ
Может остаться без белого строя
Судя по заявлениям, россиянку больше волнует, что ее муж в июле получил всего 12 тысяч рублей зарплаты, а в августе ему вообще ничего не пришло.
Поскольку официальное сообщение от российского командования о смерти оккупанта так и не пришло, его жена может остаться без "белого строя".
Потери оккупантов
К слову, это действительно не редкие случаи загадочных отравлений захватчиков на оккупированных территориях. Так, на оккупированной Луганщине 12 российских захватчиков попали в больницу в Сватово после отравления самогоном. Пятеро из них скончались. По словам оккупантов, они приобрели две бутылки самогона у "местного деда".
ВСУ мощно уничтожают захватчиков: за последние сутки ликвидировали еще 640 российских воинов. Общие потери врага в личном составе с начала войны составили более 260 тысяч.