Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что готовность россиян сотрудничать с военным руководством Украины означает деморализацию врага.
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"Даже официальная информация в публичном доступе свидетельствует о том, что по военным аэродромам запускают беспилотники с территории России", – подчеркнул Мусиенко.
Очевидно, на территории агрессора действуют не только украинские диверсионные группы, но и российские, ведь речь идет о серьезных масштабах.
Среди причин, почему оккупанты решают перейти на сторону Украины, могут быть:
- денежное вознаграждение;
- борьба с конкурентами;
- стремление свергнуть путинский режим;
- нежелание участвовать в военных преступлениях против украинцев.
Именно последним объяснил свой поступок российский пилот Максим Кузьминов, который перегнал в Украину вертолет Ми-8 и предоставил ценные данные.
Удар по штабу черноморского флота корректировали из Крыма
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что удар по штабу российского флота в Севастополе помогали наводить неравнодушные граждане из Крыма. По его словам, все больше людей контактируют с украинскими военными для предоставления важной информации.
Прежде всего, это касается активно участвующей молодежи. В общем ситуация меняется к лучшему,
– отметил Ким.
В Kyiv Post заявили, что ключевую информацию предоставили недовольные российские офицеры за денежное вознаграждение.
Россияне переходят на сторону Украины
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в десятки раз увеличилось количество людей, переходящих на сторону Украины.
- В частности, имеет свою агентурную сетку бригада "Азов". Люди идут на сотрудничество как на оккупированных территориях, так и в глубине России.
- Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что поступок российского пилота Максима Кузьминова может вдохновить других.