В среду, 20 сентября, вышло большое интервью спикера украинской разведки Андрея Юсова. В нем он, среди прочего, рассказал о наших агентах во вражеском государстве, которые, осознавая риски для своей жизни, помогают Вооруженным Силам.

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Как происходит подрыв России изнутри

Собственно, об украинских агентах в России спикер вспомнил, когда отвечал на вопрос об атаке на вражеский аэродром "Чкаловский" 18 сентября. По его словам, к спецоперациям и мероприятиям ГУР причастны как партизаны, так и "люди доброй воли", которые против геноцида украинцев.

Мы можем подтвердить, что значительно увеличилось количество агентуры. Это люди, которые находятся на разных позициях в обществе или государственном аппарате, и оказывают разную помощь. От простой информации о передвижении тех или иных сил и средств до важной агентурной информации относительно того, что происходит в башнях Кремля,

– подчеркнул Юсов.

Кроме того, он сообщил, что используются различные инструменты и комбинированные мероприятия для реализации планов и спецопераций по поражению военных объектов России. В то же время Юсов ответил, какова мотивация у россиян, которые помогают нашему государству.

Мотивация в таких случаях разная, но также это политическая и гражданская мотивация людей, которые сознательно рискуют жизнью для того, чтобы помогать Украине и бороться с режимом Путина внутри России,

– сказал он.

Обратите внимание! В эфире национального телемарафона 20 сентября Юсов также прокомментировал этот вопрос. Он заверил, что внутри вражеского государства и во власти, и в бизнесе, и в других отраслях есть люди, осознающие печальный финал политики Путина. Вместе с тем он не опроверг слова журналиста, который озвучил, что украинская агентура в России увеличилась на 300%.

Что случилось на аэродроме "Чкаловский"

В Главном управлении разведки подтвердили, что на аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье 18 сентября 2023 года были повреждены:

самолет АН-148;

самолет ИЛ-20;

вертолет МИ-28Н.

Заметим, что последнее из перечисленных авиасуден оккупанты применяли при сбивании дронов, атаковавших Московскую область.

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Очевидно, захватчикам не удастся починить аппараты так быстро, как им этого хотелось бы. Важно, что соответствующие органы вражеского государства уже "начали искать" диверсантов, которые к этому могли быть причастны.