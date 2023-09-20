Подполковник ГУР МО Украины Тимур, командовавший операцией, а также лейтенант под псевдонимом Иванов и двое неназванных офицеров украинской военной разведки, рассказали некоторые детали крымской высадки.

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По словам Тимура, во время выполнения боевого задания в Крыму спецназовцы из гранатомета уничтожили здание и несколько транспортных средств, которыми пользовались россияне.

Поднятый в Крыму государственный флаг Украины имел для разведчиков особое значение.

На флаге был герб Военной разведки Украины. Его нам доверил Кирилл Буданов (глава ГУР МО – 24 Канал), когда отдал приказ поздравить наших сограждан в Крыму 24 августа,

– сообщил Тимур.

Также он объяснил значение спецоперации "Пробуждение Силы".

"Мы оставили флаг, чтобы крымчане видели, что мы пришли, и чтобы россияне понимали, что мы можем появляться где угодно и когда угодно", – заявил Тимур.

Воины ГУР МО Украины не раскрыли ни количество задействованных сил и средств, ни временной отрезок реализации боевого задания.

По словам бойцов, многие украинские воины хотели посетить Крым, но не все получили такую возможность.

Многие ребята хотели с нами, но места хватило не всем. Некоторые даже были немного недовольны, что Тимур не пустил в Крым,

– сказал один из офицеров ГУР МО Украины.

"Многие шаги казались невозможными для выполнения. Но все прошло успешно", – добавил Иванов.

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