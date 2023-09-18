Об этом сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, какой сигнал Украина посылает ударами дронов по России. Президент подчеркнул, что украинские военные используют оружие партнеров только на территории Украины.

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Украина демонстрирует россиянам, что Россия не так защищена

Глава государства подтвердил, что есть некоторые операции, которые Украина проводит, отвечая на соответствующие операции со стороны России. При этом он отметил, что это не карательные операции, как это делают россияне, убивая гражданское население Украины.

Но Россия должна знать, что если из того или иного места, где бы оно ни было, будет вылетать ракета по Украине, значит, в это место Украина имеет все моральные права ответить,

– сказал он.

Зеленский заявил, что Украина некоторыми операциями пытается привлечь внимание российского общества.

"Все разговоры, все ваши деньги, все миллионы и все миллиарды, которые вы давали на милитаризацию вашего государства, – все это так не работает, как вам кажется. Вы не сохраните покой, если будете уничтожать мирное население и в этом случае это мы – Украина", – подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что Украина демонстрирует россиянам, что их небо не так закрыто, как им кажется, и те или иные институты не в такой безопасности.

"И это не угрозы – мы не стреляем, не убиваем, и не охотимся на гражданское население", – подчеркнул Зеленский, добавив, что Украина не атакует гражданское население России, которое сегодня является врагом для украинцев.

Но Зеленский добавил, что россияне должны знать, что Украина способна на обратные действия, если в результате атак России у украинцев не будет света, в результате чего нельзя проводить операции и из-за чего гибнут люди, в том числе дети.

Если вы выключаете свет, лишаете нас электричества, лишаете нас воды, бензина – вы должны знать, что ваше военно-политическое руководство все это делает. Вы должны знать, что мы также имеем на это право,

– резюмировал президент.

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