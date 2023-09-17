Судя по анализу сообщений российских пропагандистов, "веселая ночь" была в нескольких регионах России, пишет 24 Канал. В частности, "дронопад" фиксировали в четырех областях России: Московской, Тульской, Орловской и Вороженжской. Оккупанты жалуются, что дроны пытались атаковать Москву.

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Ночью дроны пытались атаковать Москву

Поздно ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы "ПеВеО" якобы отразили атаку беспилотников на Москву в российском городе Истра. Идентичное сообщение распространило русское минобороны.

Около 4 утра Собянин заявил о якобы сбитии еще одного дрона над Раменским районом Московской области. На видео, опубликованном в сети, слышен громкий взрыв. Оккупанты уверяют, что это работа ПВО.

Громкий взрыв в Московской области: смотрите видео

Впоследствии минобороны России заявило еще и якобы об уничтожении "украинского" беспилотника над Домодедовским районом Подмосковья.

Где в России могли быть прилеты

Под ночной атакой беспилотников также была Орловская область. Беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе города Орла. Учитывая, что оккупанты не заявляют о сбитии дрона, то в этом случае беспилотник, похоже, прилетел "точно в цель".

После падения дрона россияне оцепили место, где произошел "хлопок".

По словам местных жителей, в городе Орла сначала было слышно характерный звук дрона, а затем взрыва. После этого начался пожар.

Пожар в городе Орла: смотрите видео

Оккупанты жалуются, что якобы "украинский" беспилотник атаковал территорию Логистического центра номер 1 в городе Узлова Тульской области.

Дрон-камикадзе попытался атаковать резервуары на территории логистического центра, однако якобы был подавлен силами РЭБ, поэтому упал недалеко от них.

Пропагандисты утверждают, что упавший в городе Узлова дрон летел в Москву. Россияне также оцепили место, где произошел "хлопок".

Еще один беспилотник якобы был подавлен силами РЭБ в Воронежской области. БПЛА упал в Новоусманском районе, возле совхоза "Воронежский".

Россиянам пришлось отменить рейсы в аэропортах Москвы

В результате ночных "происшествий" с беспилотниками снова пострадали любители авиаперевозок на территории России.

Из-за атаки беспилотников в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" объявили так называемый план "ковер".

В результате в указанных аэропортах на вылет и на прилет более 30 рейсов были задержаны и 6 отменены. На запасной аэропорт отправили одно воздушное судно.