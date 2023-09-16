Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает 24 Канал. Заметим, что на самом деле произошло, неизвестно.

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"Дроны" якобы сбили, впрочем, самолеты почему-то задерживают

В кремлевском минобороны заявили, что в ночь на 16 сентября якобы "пресекли атаку двумя БПЛА самолетного типа". Добавили, что "славная ПВО" вроде бы "сбила дроны" над территорией Калужской и Тверской областей. Интересно, что региональные власти почему-то молчат.

Ни о разрушениях, ни о пострадавших не сообщали. Однако почему-то снова закрыли московские аэродромы.

Около 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах этим утром. Еще четыре – отменены. Вылететь не могут самолеты во Внуково, Домодедово и Шереметьево,

– отметили пропагандисты.

Оккупанты снова закрыли аэропорты / Скриншот

Кстати, вражеские СМИ отметили, что за полтора года полномасштабной войны российские власти жаловались на "атаки беспилотников" уже более 500 раз. О пострадавших и разрушениях говорилось в 110 заявлениях.

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Кремль в панике пытается защитить Москву

Российские террористы паникуют не на шутку и ищут способы, чтобы хоть как-то защититься. Так, недавно в разведке Великобритании сообщили, что на протяжении последних недель страна-агрессор "перекалибровала" позиции своей противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса действия вокруг Москвы.

"С начала сентября 2023 российские зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1" вокруг столицы были размещены на повышениях", – отметили в разведке.

Британские разведчики связывают цель оккупантов с поисками более эффективной защиты от атак беспилотников.