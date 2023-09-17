Судячи з аналізу повідомлень російських пропагандистів, "весела ніч" була в кількох регіонах Росії, пише 24 Канал. Зокрема, "дронопад" фіксували в чотирьох областях Росії: Московській, Тульській, Орловській та Вороженжській. Окупанти бідкаються, що дрони намагалися атакувати Москву.

Дивіться також По кораблю щомісяця: як Сили оборони знищують військовий флот Росії

Уночі дрони намагалися атакувати Москву

Пізно вночі мер Москви Сергєй Собянін повідомив, що сили "ПеВеО" нібито відбили атаку безпілотників на Москву в російському місті Істра. Ідентичне повідомлення поширило російське міноборони.

Близько 4 ранку Собянін заявив про нібито збиття ще одного дрона над Раменським районом Московської області. На відео, яке опублікували в мережі, чутно гучний вибух. Окупанти запевняють, що це буцімто робота ППО.

Гучний вибух у Московській області: дивіться відео

Згодом міноборони Росії заявило ще й буцімто про знищення "українського" безпілотника над Домодєдовським районом Підмосков'я

Де в Росії могли бути прильоти

Під нічною атакою безпілотників також була Орловська область. Безпілотник упав на нежитловий об'єкт у Залізничному районі міста Орла. Зважаючи на те, що окупанти не заявляють про збиття дрона, то в цьому випадку безпілотник, схоже, прилетів "точно в ціль".

Після падіння дрона росіяни оточили місце, де сталася "бавовна".

Зі слів місцевих жителів, в місті Орла спочатку було чути характерний звук дрона, а потім вибуху. Після цього почалася пожежа.

Пожежа в місті Орла: дивіться відео

Окупанти бідкаються, що буцімто "український" безпілотник атакував територію Логістичного центру номер 1 у місті Вузлова Тульської області.

Дрон-камікадзе спробував атакувати резервуари на території логістичного центру, однак нібито був придушений силами РЕБ, тому впав недалеко від них.

Пропагандисти стверджують, що дрон, який впав у місті Вузлова, летів у Москву. Росіяни також оточили місце, де сталася "бавовна".

Ще один безпілотник нібито був подавлений силами РЕБ у Воронезькій області. БпЛА впав у Новоусманському районі, біля радгоспу "Воронезький".

Росіянам довелося скасувати рейси в аеропортах Москви

Унаслідок нічних "пригод" з безпілотниками знову постраждали любителі авіаперевезень на території Росії.

Через атаку безпілотників у московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво" оголосили так званий план "килим".

Унаслідок цього в зазначених аеропортах на виліт та на приліт понад 30 рейсів було затримано та 6 скасовано. На запасний аеропорт відправили одне повітряне судно.