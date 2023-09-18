Про це сказав Володимир Зеленський відповідаючи на питання, який сигнал Україна посилає ударами дронів по Росії. Президент наголосив, що українські військові використовують зброю партнерів тільки на території України.

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Україна демонструє росіянам, що Росія не така захищена

Глава держави підтвердив, що є деякі операції, які Україна проводить, відповідаючи на відповідні операції з боку Росії. При цьому він зазначив, що це не каральні операції, як це роблять росіяни, вбиваючи цивільне населення України.

Але Росія повинна знати, що якщо з того чи іншого місця, де б воно не було, буде вилітати ракета по Україні, значить у це місце Україна має всі моральні права відповісти,

– сказав він.

Зеленський заявив, що Україна деякими операціями намагається привернути увагу російського суспільства.

"Всі розмови, всі ваші гроші, всі мільйони та всі мільярди, що ви давали на мілітаризацію вашої держави, – все це так не працює, як вам здається. Ви не збережете спокій, якщо будете знищувати мирне населення і в цьому випадку це ми – Україна", – наголосив президент.

Глава держави додав, що Україна демонструє росіянам, що їхнє небо не так закрите, як їм здається й ті чи інші інституції не в такій безпеці.

"І це не погрози – ми не стріляємо, не вбиваємо, і не полюємо на цивільне населення", – підкреслив Зеленський, додавши, що Україна не атакує цивільне населення Росії, яке сьогодні є ворогом для українців.

Але Зеленський додав, що росіяни повинні знати, що Україна здатна на зворотні дії, якщо внаслідок атак Росії в українців не буде світла, внаслідок чого не можна проводити операції й через що гинуть люди, зокрема діти.

Якщо ви вимикаєте нам світло, позбавляєте нас електрики, позбавляєте нас води, бензину – ви повинні знати, що ваше військово-політичне керівництво все це робить. Ви повинні знати, що ми також маємо на це право,

– резюмував президент.

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