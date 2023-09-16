Госсекретарь США Энтони Блинкен, который недавно посетил Киев, заявил, что то, как украинцы используют то или иное западное оружие, – "это их дело". Об этом Блинкен сказал во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок, пишет 24 Канал.

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Госсекретарь подчеркнул, что США не поощряют Киев использовать американское оружие за пределами Украины. Однако именно Киев определяет, как применять оружие, чтобы вернуть собственные территории, захваченные Россией.

Они (украинцы – 24 Канал) сами должны принимать решение о том, что может быть наиболее эффективным в восстановлении их территориальной целостности. В соответствии с нашей собственной политикой мы не поощряем и не разрешаем использование наших систем вооружений за пределами Украины. Но опять же это решение Украины,

– сказал Блинкен.

Также, комментируя возможность предоставления Украине ракет ATACMS, он отметил, что при передаче каждой системы вооружения принимается во внимание ряд факторов.

"Украинцы должны уметь их эффективно использовать. Также новые сложные системы требуют обслуживания, и, конечно, мы этим занимаемся. Они должны уметь их поддерживать, а это не происходит автоматически. И потом они должны вписаться в цельную военную программу, которая имеет смысл для помощи Украине в достижении ее целей", – резюмировал госсекретарь.

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