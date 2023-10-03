Метка с памятником Бандере на картах вызвала настоящую дискуссию среди жителей и пользователей Google. Некоторые из них – выражают гордость за свой родной край, информирует 24 Канал.
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Жители Белгорода – "в восторге"
Согласно данным Google Maps, памятник расположен на месте многоэтажного дома по адресу Октябрьская улица, 46. Заметим, что это в самом центре Белгорода.
После своего возникновения объект вызвал различные реакции пользователей Google. Некоторые из них пишут, что "гордятся родным краем" и приветствуют памятник. Другие же с искренним непониманием утверждают, что не могут найти ни одного "памятника". Как доказательство – прикрепляют фотографии именно того же дома, где, по карте, расположен памятник Степану Бандере.
На карте Белгорода есть метка с памятником Бандере / "Пепел"
По комментариям пользователей можно прийти к выводу, что этот интересный памятник хранится на карте Google по меньшей мере в течение пяти месяцев. За это время он произвел настоящий фурор среди жителей Белгорода. К слову, название метки на картах указано на украинском.
Недавно в Белгороде прошел новый рейд
- В четверг, 28 сентября, в легионе "Свобода России" сообщили о начало новых боев на территории Белгородской области. Среди добровольцев раненых и жертв не было. Интересно, что "минные поля" на границах России – это лишь вымысел власти, ведь с такими препятствиями бойцы "Свободы России" не столкнулись.
- Советник по коммуникации легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что глобальной целью боев есть перетаскивание резервов россиян с линии фронта в границу. Среди других задач "боевое крещение огнем" новых бойцов, которые за последнее время присоединились к "Свободе России", для многих этот опыт стал первым.
- Немного погодя в легионе сообщили, что все поставленные задачи были выполнены. Никаких потерь с их стороны не было, однако удалось нанести немалый вред противнику. Многие детали решили не сообщать, впрочем, добавили, что добровольцы очень часто наведываются на границы Белгорода. Просто это не всегда афишируют.