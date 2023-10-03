Метка с памятником Бандере на картах вызвала настоящую дискуссию среди жителей и пользователей Google. Некоторые из них – выражают гордость за свой родной край, информирует 24 Канал.

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Жители Белгорода – "в восторге"

Согласно данным Google Maps, памятник расположен на месте многоэтажного дома по адресу Октябрьская улица, 46. Заметим, что это в самом центре Белгорода.

После своего возникновения объект вызвал различные реакции пользователей Google. Некоторые из них пишут, что "гордятся родным краем" и приветствуют памятник. Другие же с искренним непониманием утверждают, что не могут найти ни одного "памятника". Как доказательство – прикрепляют фотографии именно того же дома, где, по карте, расположен памятник Степану Бандере.

На карте Белгорода есть метка с памятником Бандере / "Пепел"

По комментариям пользователей можно прийти к выводу, что этот интересный памятник хранится на карте Google по меньшей мере в течение пяти месяцев. За это время он произвел настоящий фурор среди жителей Белгорода. К слову, название метки на картах указано на украинском.

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