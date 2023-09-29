"Цезарь", заместитель командира легиона "Свобода России", рассказал в эфире телеканала "Рада" о подробностях нового рейда.

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"Подробности операции я пока разглашать не могу, но могу сказать главное: операции будут продолжаться. Вчерашняя прошла без потерь с нашей стороны. Нанесен ущерб противнику", – отметил "Цезарь".

Он подчеркнул, что ЛСР будет постоянно беспокоить войска России, чтобы снизить давление на общем фронте и дать возможность побратимам из ВСУ выполнить поставленные задачи.

Кстати, российские добровольцы часто заходят на территорию Белгорода и практически ежедневно проводят там операции. Но далеко не все из них афишируются.

Российские границы не защищены

Все миллиарды, выделенные на укрепление границы страны-агрессора, разворовали губернаторы и военные чиновники по старой схеме. Посему зайти на территорию России довольно легко.

Кроме того, российские войска имеют низкий морально-психологический дух. Многих сдерживают только заградительные отряды, которые не позволят выжить.

"Когда до них дойдет, что они могут повернуть штыки на Кремль – процесс значительно ускорится", – констатировал "Цезарь".

Обратите внимание! Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" – военные подразделения ВСУ, сформированные из этнических россиян. Украина координировала действия с ними только до госграницы, поэтому ответственность за рейды на территорию страны-агрессора лежит полностью на них.

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